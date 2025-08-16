Η Ατλέτικο δίνει 30 εκατ. στην Γιουβέντους για τον Νίκο Γκονζάλες

Οι «ροχιμπλάνκος» έχουν βάλει στο μεταγραφικό τους στόχαστρο τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό, καταθέτοντας επίσημη πρόταση στους «μπιανκονέρι».

Ο Νίκο Γκονζάλες δεν βρίσκεται στα πλάνα του Ίγκορ Τούντορ για τη νέα σεζόν, με τον Αργεντινό εξτρέμ να έχει προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον της Ατλέτικο Μαδρίτης, που ήδη έχει καταθέσει πρόταση στην Γιουβέντους.

Σύμφωνα με την «Gazzetta dello Sport», οι «ροχιμπλάνκος» προσφέρουν στους Ιταλούς το ποσό των 30 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας τις απαιτήσεις της Γιουβέντους για τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό.

Ο Γκονζάλες από την πλευρά του τα έχει βρει με την Ατλέτικο για συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας, με τις δύο ομάδες να συζητούν τις λεπτομέρειες που αφορούν το deal για τον 27χρονο μεσοεπιθετικό.