H Μπράιτον έριξε... πόρτα στην Γιουνάιτεντ για τον Μπαλεμπά

Στο... κενό έπεσε η προσπάθεια των «Κόκκινων Διάβολων» να αποκτήσουν τον Κάρλος Μπαλεμπά, με την Μπράιτον να απορρίπτει με συνοπτικές διαδικασίες την πρόταση της Γιουνάιτεντ.

Οι ιθύνοντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, θέλησαν να ενισχύσουν την μεσαία τους γραμμή, στοχεύοντας στην απόκτηση του 21χρονου Καμερουνέζου χαφ της Μπράιτον, καταθέτοντας επίσημη πρόταση στους «γλάρους».

Η Γιουνάιτεντ πρόσφερε στην Μπράιτον 70 εκατ. ευρώ, όμως οι «γλάροι» έδωσαν άμεσα την απάντησή του απορρίπτοντας την πρόταση, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι ο Μπαλεμπά δεν είναι διαθέσιμος για πώληση το φετινό καλοκαίρι.

Πλέον, οι ιθύνοντες της Γιουνάιτεντ, όντας αποφασισμένοι να θωρακίσουν την μεσαία γραμμή της ομάδας του Ρούμπεν Αμορίμ, θα στραφούν σε άλλες περιπτώσεις για την ενίσχυση στην θέση του κεντρικού μέσου.