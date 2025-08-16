Όπως ανέφερε ο προπονητής της Ίντερ Μαϊάμι, Χαβιέρ Μασεράνο, ο θρυλικός μεσοεπιθετικός της ομάδας της Φλόριντα ξεπέρασε τον τραυματισμό του κι ετοιμάζεται να πατήσει ξανά χορτάρι.

«Ο Μέσι θα είναι διαθέσιμος αύριο για τον αγώνα κόντρα στους Λος Άντζελες Γκάλαξι» δήλωσε ο Μασεράνο περίπου 1,5 μέρα πριν τον αγώνα. Υπενθυμίζουμε, πως ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2022 αγωνίστηκε μόλις για 11 λεπτά στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Νεκάξα στις 3 Αυγούστου.

Ο 38χρονος ένιωσε ενοχλήσεις μετά από μια ατομική προσπάθεια κι αφότου έπεσε στο χορτάρι, έγινε αναγκαστική αλλαγή. «Τα αποτελέσματα (σ.σ. των ιατρικών εξετάσεων) επιβεβαίωσαν έναν ελαφρύ μυϊκό τραυματισμό στο δεξί του πόδι» ανέφερε η ανακοίνωση της Ίντερ Μαϊάμι την επομένη του αγώνα.

Εν τέλει, ούτε δύο βδομάδες αργότερα, ο Μέσι επιστρέφει στη δράση.