Η Τότεναμ έκανε νέα προσφορά για τον Γκιμπς-Γουάιτ μετά την απειλή νομικών μέτρων από τη Φόρεστ

Η Τότεναμ πίστευε ότι είχε ενεργοποιήσει τη ρήτρα αποδέσμευσης του Γκιμπς-Γουάιτ ύψους 60 εκατομμυρίων λιρών τον Ιούλιο, αλλά η Φόρεστ αρνήθηκε και απείλησε με νομικές ενέργειες για την ανεπιθύμητη προσέγγιση.
Ο διεθνής παίκτης της Αγγλίας υπέγραψε βιαστικά νέο συμβόλαιο με τη Νότιγχαμ, ολοκληρώνοντας μια παράξενη μεταγραφική ιστορία. Τώρα, έχουν αποκαλυφθεί περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το επεισόδιο.
Το Athletic αναφέρει ότι η Τότεναμ, επέστρεψε με μια δεύτερη, υψηλότερη προσφορά για τον Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ, αλλά η Φόρεστ διατήρησε τη θέση της και ήταν θυμωμένη που τα «σπιρούνια» γνώριζαν την εμπιστευτική ρήτρα.
Ο διεθνής Άγγλος άσος φέρεται να ήταν πρόθυμος να μεταγραφεί, αλλά μετά την αποτυχία της συμφωνίας, τηλεφώνησε στον προπονητή της Τότεναμ, Τόμας Φρανκ, για να ζητήσει συγγνώμη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Φόρεστ πίστευε ότι η προσφορά της Τότεναμ δεν ενεργοποιούσε όρους της ρήτρας αποδέσμευσης πέραν του ποσού των 60 εκατομμυρίων λιρών.