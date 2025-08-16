Η Τότεναμ έκανε νέα προσφορά για τον Γκιμπς-Γουάιτ μετά την απειλή νομικών μέτρων από τη Φόρεστ

Η Τότεναμ φέρεται να έκανε άλλη μια προσφορά για τον Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ, αφού η Νότιγχαμ Φόρεστ απείλησε με νομική δράση εναντίον των αντιπάλων τους στην Premier League.

Η Τότεναμ πίστευε ότι είχε ενεργοποιήσει τη ρήτρα αποδέσμευσης του Γκιμπς-Γουάιτ ύψους 60 εκατομμυρίων λιρών τον Ιούλιο, αλλά η Φόρεστ αρνήθηκε και απείλησε με νομικές ενέργειες για την ανεπιθύμητη προσέγγιση.

Ο διεθνής παίκτης της Αγγλίας υπέγραψε βιαστικά νέο συμβόλαιο με τη Νότιγχαμ, ολοκληρώνοντας μια παράξενη μεταγραφική ιστορία. Τώρα, έχουν αποκαλυφθεί περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το επεισόδιο.

Το Athletic αναφέρει ότι η Τότεναμ, επέστρεψε με μια δεύτερη, υψηλότερη προσφορά για τον Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ, αλλά η Φόρεστ διατήρησε τη θέση της και ήταν θυμωμένη που τα «σπιρούνια» γνώριζαν την εμπιστευτική ρήτρα.

Ο διεθνής Άγγλος άσος φέρεται να ήταν πρόθυμος να μεταγραφεί, αλλά μετά την αποτυχία της συμφωνίας, τηλεφώνησε στον προπονητή της Τότεναμ, Τόμας Φρανκ, για να ζητήσει συγγνώμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Φόρεστ πίστευε ότι η προσφορά της Τότεναμ δεν ενεργοποιούσε όρους της ρήτρας αποδέσμευσης πέραν του ποσού των 60 εκατομμυρίων λιρών.