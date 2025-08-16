«Έδεσε» έως το 2030 τον Ζιλ Κουντέ η Μπαρτσελόνα

Έχοντας ξεκινήσει μόλις την 4η σεζόν του στην Μπαρτσελόνα, ο Ζιλ Κουντέ, απάντησε θετικά στην πρόταση της διοίκησης των «μπλαουγκράνα» για επέκταση της συνεργασίας τους έως τις 30 Ιουνίου 2030!

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση των Καταλανών, ο 27χρονος Γάλλος αμυντικός και η Μπαρτσελόνα «πρόκειται να επισημοποιήσουν σύντομα τη συμφωνία παρουσία του προέδρου Ζοάν Λαπόρτα».

Η Μπαρτσελόνα αναφέρει για τον Κουντέ:

«Ο Γάλλος έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι στη θέση του δεξιού μπακ και είναι εξαιρετικά σημαντικός για τον Χάνσι Φλικ, χάρη στην απεριόριστη ενέργειά του και τη διείσδυση στη δεξιά πτέρυγα της Μπαρτσελόνα...

Ο Κουντέ ήταν ο ήρωας της νίκης στο Κύπελλο Ισπανίας εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης την περασμένη σεζόν. Αυτή είναι η τέταρτη σεζόν για τον Κουντέ στα κυανέρυθρα.

Ήρθε από τη Σεβίλλη τη σεζόν 2022-23, με το επιθετικό και αμυντικό του ταλέντο στον σύλλογο της Ανδαλουσίας να του παρέχει σταθερές βάσεις για να ενταχθεί στον σύλλογό μας εν συνεχεία. Σταδιακά έχει γίνει ο αγαπημένος των φιλάθλων μας και έχει κάνει δική του τη θέση του δεξιού μπακ».