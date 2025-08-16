Κιέζα: «Θέλω να μείνω στην Λίβερπουλ και να παλέψω για τίτλους»

Ο Φεντερίκο Κιέζα ήταν ο «χρυσός» σκόρερ της Λίβερπουλ στην πρεμιέρα με την Μπόρνμουθ, με τον Ιταλό μεσοεπιθετικό, μετά το τέλος του αγώνα να εκφράζει την επιθυμία να παραμείνει στους «reds».

Ο 27χρονος μεσοεπιθετικός, το προηγούμενο διάστημα παρουσιάζονταν στην πόρτα της εξόδου από την Λίβερπουλ, με τον Κιέζα να δίνει την απάντησή του εντός γηπέδου, στέλνοντας και το μήνυμά του για τον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Αυτή ήταν μία υπέροχη στιγμή για εμένα, αλλά οι σκέψεις μου είναι με τον Ντιόγκο. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό για εμένα. Μετά από το γκολ που πέτυχα, οι σκέψεις μου ήταν στην οικογένεια του και τον αδελφό του τον Αντρέ.

Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω. Είμαι χαρούμενος στη Λίβερπουλ, θα μιλήσω με την ομάδα, αλλά εγώ θέλω να μείνω εδώ και να παλέψω για πολλά τρόπαια».

