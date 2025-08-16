H Τσέλσι δίνει μερίδιο των μπόνους από το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων στην οικογένεια του Ζότα!

Η Τσέλσι έκανε γνωστό, σύμφωνα με το «Athletic», ότι θα δώσει μερίδιο από τα μπόνους των παικτών για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων στις οικογένειες των Ντιόγκο Ζότα και Αντρέ Σίλβα.

Ο σύλλογος του δυτικού Λονδίνου στέφθηκε πρωταθλήτρια του πρόσφατα διευρυμένου τουρνουά της FIFA τον Ιούλιο, νικώντας την Παρί Σεν Ζερμέν με 3-0 στον τελικό στο MetLife Stadium στο Νιου Τζέρσεϊ. Η επιτυχία τους στο τουρνουά απέφερε στον σύλλογο περίπου 114,6 εκατομμύρια δολάρια (98,22 εκατομμύρια ευρώ).

Έτσι, σύμφωνα με το «Athletic», οι Λονδρέζοι πήραν την απόφαση να διαθέσουν μέρος του μπόνους που εισέπραξαν για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, στις οικογένειες των δύο αδικοχαμένων αδερφών, σε μια κίνηση που δεν έχει μείνει ασχολίαστη στην Αγγλία.