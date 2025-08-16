Η Αλ Νασρ ανακοίνωσε τον Κομάν συγκρίνοντας τον με Μπολτ και Flash (vid)

Kάτοικος Ριάντ είναι επισήμως ο Κίνγκσλεϊ Κομάν, που ολοκλήρωσε την μεταγραφή του από την Μπάγερν Μονάχου στην Αλ Νασρ.

Οι Σαουδάραβες, μάλιστα παρουσίασαν με ένα ευφάνταστο βίντεο την απόκτηση του Γάλλου διεθνή, με καταγωγή από τη Γουαδελούπη, επιθετικού!

Σε αγώνα ταχύτητας δηλαδή με τον Γιουσέιν Μπολτ και τον Flash, στον οποίο νικητής αναδεικνύεται ο Κομάν! Η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας και ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο, προχώρησε σε μία ακόμη ηχηρή μεταγραφή, μετά την απόκτηση του Ζοάο Φέλιξ και του Ινίγκο Μαρτίνεθ.