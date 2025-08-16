Ανατριχίλα: Ο Σαλάχ λύγισε με τα συνθήματα των οπαδών της Λίβερπουλ για τον Ζότα (vid)

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Anfield μετά την λήξη της αναμέτρησης ανάμεσα στην Λίβερπουλ και την Μπόρνμουθ στην πρεμιέρα της Premier League.

Οι «Reds» αν και αγχώθηκαν αρκετά επικράτησαν με 4-2, σε μια βραδιά που ήταν αφιερωμένη στον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα, με τους οπαδούς της Λίβερπουλ στο θρυλικό KOP, να τραγουδούν συνθήματα μετά το τέλος του ματς για τον Πορτογάλο.

Μια κίνηση που δεν άφησε ανεπηρέαστο τον Μο Σαλάχ, αφού ο Αιγύπτιος -που πανηγύρισε όπως ο Ζότα στο γκολ που σημείωσε- ακούγοντας το τραγούδι των οπαδών της Λίβερπουλ λύγισε και έβαλε τα κλάματα.

Ο φωτογραφικός φακός, όπως ήταν φυσικό απαθανάτισε τα φωτογραφικά στιγμιότυπα, που προκαλούν ανατριχίλα για μια έντονα συναισθηματικά φορτισμένη ατμόσφαιρα στο γήπεδο της Λίβερπουλ.

Δείτε παρακάτω τα video και τις φωτογραφίες:

A tearful Mo Salah the last player to leave the field as he stands in front of the Kop while the Jota song echoes around Anfield. pic.twitter.com/LFg23udPuf — James Pearce (@JamesPearceLFC) August 15, 2025