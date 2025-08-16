Η Βιγιαρεάλ καλωσόρισε την Οβιέδο στην La Liga με... δίμπαλο

Τα «κίτρινα υποβρύχια» επικράτησαν της νεοφώτιστης Οβιέδο με 2-0 στην πρεμιέρα της La Liga για την σεζόν 2025-2026.

Η Βιγιαρεάλ φιλοξένησε την Οβιέδο στην πρεμιέρα της φετινής La Liga, με την ομάδα του Μαρθελίνο να μην είναι εκείνη που είχε τις μεγαλύτερες στιγμές στα πρώτα λεπτά.

Από πλευράς Οβιέδο, η μεγαλύτερη ευκαιρία χάθηκε στην άστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ροντόν στο 14ο λεπτό. Εκεί τα “κίτρινα υποβρύχια” διαχειρείστηκαν σωστά το ματς και με δυο γκολ σε επτά λεπτά (29′-36′), κατάφεραν να πάρουν τον έλεγχο του παιχνιδιού.

Σκόρερ χρίστηκαν οι Έτα Εγιόνγκ και ο Γκεγί, δίνοντας το πρώτο τρίποντο στην ομάδα τους, με την νεοφώτιστη Οβιέδο να μένει χωρίς βαθμούς στην πρεμιέρα της στην La Liga.