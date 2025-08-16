Με Μπλας η Ρεν νίκησε στις καθυστερήσεις την Μαρσέιγ

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα που είχε, η Ρεν κατάφερε να μείνει όρθια μέχρι το τελικό σφύριγμα και να βρει τον τρόπο να σκοράρει με τον Μπλας για να πάρει ένα τεράστιο τρίποντο επί της Μαρσέιγ (1-0) στην πρεμιέρα της Ligue 1.

Οι γηπεδούχοι δεν μπήκαν καλά στην αναμέτρηση καθώς δεν είχαν πολλές στιγμές στα πρώτα λεπτά και στο 31′ ο Αίτ Μπουντλαλ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Η Μαρσέιγ δεν εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα της, με το πρώτο μέρος να στέλνει τις δυο ομάδες χωρίς τέρματα στα αποδυτήρια.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Ρεν προσπάθησε να κερδίσει μερικά μέτρα στο γήπεδο, με την ομάδα από την Μασσαλία να μην δείχνει δείγματα βελτίωσης παρά το αριθμητικό της πλεονέκτημα.

Ο Μπεγέ έκανε αρκετές αλλαγές για να φρεσκάρει την ομάδα του, με τον Μπλας να μπαίνει στο 86′ και να σκοράρει στις καθυστερήσεις για το 1-0 της Ρεν, που πάγωσε την Μαρσέιγ στην πρεμιέρα της Ligue 1 το οποίο ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης.