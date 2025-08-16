Την ημέρα που τίμησε την μνήμη του αδικοχαμένου Πορτογάλου, η Λίβερπουλ αν και αγχώθηκε «λύγισε» την Μπόρνμουθ με 4-2 και έκανε νικηφόρα πρεμιέρα στην φετινή Premier League.

Ο Κιέζα αποδείχτηκε «χρυσή αλλαγή» του Άρνε Σλοτ, χαρίζοντας στους «κόκκινους» τη νίκη με ένα τρομερό βολέ στο 88ο λεπτό, προτού ο Σαλάχ βάλει το κερασάκι στην τούρτα στις καθυστερήσεις.

Η βραδιά στο Άνφιλντ ξεκίνησε με δυνατή συγκίνηση. Οι φίλοι της Λίβερπουλ τίμησαν τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα, που χάθηκε σε τροχαίο τον Ιούλιο, με ενός λεπτού σιγή, κορεό που σκόρπισε ρίγη.

Στο χορτάρι, οι «κόκκινοι» μπήκαν με ένταση. Ο Ουγκό Εκιτίκε, στο ντεμπούτο του στην Premier League με τη φανέλα της Λίβερπουλ, άνοιξε το σκορ στο 37’, εκμεταλλευόμενος μια κόντρα και τελειώνοντας με ψυχραιμία απέναντι στον Πέτροβιτς.

Ο ίδιος πρωταγωνίστησε και στο δεύτερο γκολ: κράτησε μπάλα, μοίρασε έξυπνα στον Γκάκπο και ο Ολλανδός με διπλή προσποίηση εκτέλεσε για το 2-0 στο 49’. Το γκολ και η πανηγυρική αφιέρωση στον Ζότα έδωσαν έξτρα συγκίνηση στη βραδιά.

Η Μπόρνμουθ, όμως, δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Με δύο γρήγορες αντεπιθέσεις και μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αντουάν Σεμένιο, γύρισε το ματς στο 2-2 (64’ και 77’). Το Άνφιλντ «πάγωσε» και όλα έδειχναν ότι η Λίβερπουλ θα έχανε βαθμούς από το πρώτο κιόλας παιχνίδι.

Κι εκεί που το παιχνίδι έμοιαζε να «στραβώνει», εμφανίστηκε ο Φεντερίκο Κιέζα. Μπήκε αλλαγή στο 82’ και στο 88’ με εκπληκτικό βολέ «έσπασε» την άμυνα των «κερασιών», υπογράφοντας το 3-2. Στις καθυστερήσεις, ο Σαλάχ σφράγισε το τρίποντο με το 4-2, σκοράροντας με το δεξί.

Ο Εκιτίκε μπορεί να ήταν ο κορυφαίος για 70 λεπτά, με γκολ και ασίστ, όμως ο Κιέζα ήταν αυτός που έδωσε το φιλί της ζωής στη Λίβερπουλ. Ένα γκολ-ποίημα, που τον βάζει αμέσως στην καρδιά των φίλων της ομάδας.

Η Λίβερπουλ ξεκινά με νίκη την προσπάθεια διατήρησης του τίτλου και την επόμενη αγωνιστική (25 Αυγούστου) δοκιμάζεται στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» απέναντι στη Νιούκαστλ.

Τα γκολ του αγώνα

37’ Εκιτίκε (ασίστ Μακ Άλιστερ) 1-0

49’ Γκάκπο (ασίστ Εκιτίκε) 2-0

64’ Σεμένιο 2-1

77’ Σεμένιο 2-2

88’ Κιέζα 3-2

90+4’ Σαλάχ 4-2