Ο Mασταντουόνο αποκάλυψε πώς ο Τσάμπι Αλόνσο τον έπεισε να απορρίψει την Παρί

Ο νέα μεταγραφική προσθήκη της Ρεάλ Μαδρίτης, Φράνκο Μασταντουόνο, αποκάλυψε την μάχη για τη μεταγραφή του μεταξύ της «Βασίλισσας» και της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Mασταντουόνο αποκάλυψε ότι ένα τηλεφώνημα από τον Τσάμπι Αλόνσο ήταν ένας «πολύ σημαντικός» παράγοντας στην απόφασή του να ενταχθεί στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Μιλώντας κατά την επίσημη παρουσίασή του, ο 18χρονος Αργεντινός επιβεβαίωσε ότι είχε επίσης συνομιλίες με τον προπονητή της Παρί, Λουίς Ενρίκε, αλλά τελικά τον έπεισε η εμπιστοσύνη που του έδειξε ο τεχνικός της «Βασίλισσας».

«Είχα ήδη μιλήσει με τον Τσάμπι, μου τηλεφώνησε, ήταν πολύ σημαντικό για μένα που μου έδειξε αυτή την εμπιστοσύνη. Ήταν ιδιωτική συζήτηση, αλλά το τηλεφώνημά του μου έδωσε μεγάλη αυτοπεποίθηση, σήμαινε πολλά για μένα.

Αρκετοί άνθρωποι έδειξαν ενδιαφέρον για μένα και τους έχω τον μέγιστο σεβασμό. Μίλησα με τον Λουίς Ενρίκε και ήταν πολύ σαφής μαζί μου. Τον συγχαίρω για την κατάκτηση του UEFA Super Cup», ανέφερε ο Αργεντινός.