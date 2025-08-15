Με Γιακουμάκη και Ντεσπόντοφ η ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ!

Ανανεώθηκε η ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ ενόψει Ριέκα και περιλαμβάνει τον νεοαποκτηθέντα Γιακουμάκη και τον Ντεσπόντοφ.

Ο Ρουμάνος τεχνικός προχώρησε σε κάποιες προσθήκες όσον αφορά την ευρωπαϊκή λίστα του Δικεφάλου για τα ματς με τη Ριέκα, συγκριτικά με τα παιχνίδια με τη Βόλφσμπεργκερ, έχοντας όλους τους παίκτες ετοιμοπόλεμους.

Ο Τάισον παρά τις ενοχλήσεις στον δικέφαλο που τον ταλαιπωρούσαν τις τελευταίες μέρες είναι στη λίστα ενόψει Ριέκα, στην οποία βρίσκεται και ο Γιώργος Γιακουμάκης λίγες ώρες μετά την ανακοίνωσή του από τους «ασπρόμαυρους». «Μέσα» και ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος ξεπερνά σταδιακά το θλάση που υπέστη τα τέλη Ιουλίου.

Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στην Κροατία στις 21 Αυγούστου και θα ξεκινήσει στις 21:45, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί μία εβδομάδα αργότερα στο γήπεδο της Τούμπας στις 28 Αυγούστου, με τη σέντρα να είναι στις 20:30.

Όπως αναφέρει η ενημέρωση των Θεσσαλονικιών:

Τους παίκτες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες κόντρα στη Ριέκα δήλωσε στην UEFA η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά οι παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Ράζβαν Λουτσέσκου είναι οι:

Λίστα Α

Μπάμπα , Τάισον , Ντεσπόντοφ , Μπαταούλας, Καμαρά , Τσάλοφ , Γκουγκεσασβίλι , Ιβανούσετς , Κεντζιόρα , Κένι , Κωνσταντέλιας, Λόβρεν , Μεϊτέ , Μιχαηλίδης , Μύθου, Οζντόεφ , Παβλένκα , Πέλκας , Σάστρε , Σορετίρε , Τέιλορ , Τσιφτσής , Τσοπούρογλου, Α.Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης .

Λίστα Β

Χατσίδης, Γκιτέρσος, Μοναστηρλής , Κωττάς, Σνάουτσνερ, Πολυκράτης

