Η La Liga ξεκίνησε με την Ζιρόνα να χάνει εντός έδρας 3-1 από την Ράγιο Βαγιεκάνο, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακά της.

Στην πρεμιέρα της Τζιρόνα κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο, ο Γκαζανίγκα υπέγραψε μια από τις πιο καταστροφικές εμφανίσεις των τελευταίων ετών.

Για αρχή έχασε τον έλεγχο της μπάλας και την έδωσε στον Ντε Φρούτος, που σκόραρε σε κενή εστία στο 18, βάζοντας την Ράγιο Βαγιεκάνο μπροστά στο σκορ.

Η αντίπαλος της Ζιρόνα βρήκε αμέσως και δεύτερο γκολ, αφού στο 20' ο Ριβέρα έκανε το 0-2 και έβαλε τις βάσεις για τη νίκη της ομάδας του.

Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους, ο Γκαζανίγκα έκανε ξανά τραγικό κοντρόλ, πήγε να μαζέψει τα ασυμαζευτα και ανέτρεψε τον αντίπαλο μέσα στην περιοχή. Αποτέλεσμα; Πέναλτι, απευθείας κόκκινη κάρτα και την εστία να υπερασπίζεται εσπευσμένα ο Μιόφσκι, ο οποίος δεν μπόρεσε να σταματήσει τον Ίβι Λόπεθ από το να γράψει το 0-3.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Ζιρόνα βρήκε τον τρόπο να μειώσει, με τον Ρόκα να κάνει το 1-3 στο 57' αλλά ήταν πολύ αργά για να καταφέρει να ψάξει κάτι παραπάνω στο παιχνίδι, με την Ράγιο Βαγιεκάνο να παίρνει ένα απρόσμενο τρίποντο στην πρεμιέρα του ισπανικού πρωταθλήματος.