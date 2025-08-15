Σαμσουνσπόρ: Διπλή μεταγραφική ενίσχυση πριν τα παιχνίδια με Παναθηναϊκό

Η Σαμσουνσπόρ, αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα playoffs του Europa League, πραγματοποίησε δύο σημαντικές μεταγραφές λίγο πριν την μεταξύ τους μάχη.

Η τουρκική ομάδα απέκτησε τον Πορτογάλο δημιουργικό μέσο Αφόνσο Σόουζα από τη Λεχ Πόζναν, καταβάλλοντας ποσό που εκτιμάται στα 3 εκατ. ευρώ. Ο 24χρονος υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο και έρχεται με την «ταμπέλα» του κορυφαίου μέσου στο περσινό πολωνικό πρωτάθλημα, όπου πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου. Σημειώνεται ότι στο ξεκίνημα του καλοκαιριού είχε ακουστεί έντονα για την ΑΕΚ.

Παράλληλα, οι Τούρκοι ανακοίνωσαν την προσθήκη του Κροάτη αμυντικού Τόνι Μπορέβκοβιτς. Ο 27χρονος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3+1 ετών και αναμένεται να ενισχύσει την αμυντική γραμμή της ομάδας.

Με αυτές τις κινήσεις, η Σαμσουνσπόρ δείχνει ξεκάθαρα πως έχει στόχο να παρουσιαστεί απόλυτα ανταγωνιστική απέναντι στους «πράσινους» στη διπλή μονομαχία για μια θέση στους ομίλους.