Γκαζανίγκα το…. έκανε δώρο - Έτσι μπήκε το πρώτο γκολ της νέας σεζόν στην La Liga (vid)

Η φετινή La Liga ξεκίνησε με τον πιο απρόσμενο τρόπο, καθώς το πρώτο της γκολ προήλθε από ένα εντυπωσιακό λάθος.

Στην πρεμιέρα ανάμεσα σε Τζιρόνα και Ράγιο Βαγιεκάνο, ο τερματοφύλακας της γηπεδούχου ομάδας, Πάουλο Γκαζανίγκα, υπέπεσε σε ένα κοσμοϊστορικό «δωράκι» προς τους αντιπάλους του.

Μετά από επιστροφή της μπάλας από συμπαίκτη του, ο Αργεντινός πορτιέρε έκανε λανθασμένο κοντρόλ, δίνοντας την ευκαιρία στον Ντε Φρούτος να ανοίξει το σκορ για τους φιλοξενούμενους.

Η κακή αρχή για την Τζιρόνα δεν σταμάτησε εκεί, καθώς μόλις δύο λεπτά αργότερα ο Άλβαρο Γκαρθία εκμεταλλεύτηκε την αμυντική αδράνεια και πέτυχε το 0-2 για τη Βαγιεκάνο, βάζοντας γερά θεμέλια για τη νίκη στην πρεμιέρα.