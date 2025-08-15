Στη λίστα της Μπολόνια ο Κέβιν Ζενόν - Ενδιαφέρον και από Ολυμπιακό

Η Μπολόνια φέρεται να εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Κέβιν Ζενόν, ενός ποδοσφαιριστή που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον και του Ολυμπιακού τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αργεντινή, οι «ροσομπλού» έχουν εντοπίσει τον 24χρονο αριστεροπόδαρο εξτρέμ της Μπόκα Τζούνιορς και ενδέχεται να κινηθούν σύντομα για την απόκτησή του.

Ο Ζενόν, ο οποίος μπορεί να καλύψει αρκετές θέσεις στο γήπεδο, βρίσκεται και στο «μπλοκάκι» των Πειραιωτών, οι οποίοι έχουν ήδη ασχοληθεί με την περίπτωσή του. Ωστόσο, οι εξελίξεις γύρω από τον Σαντίνο Αντίνο φαίνεται να έχουν μεταφέρει το συγκεκριμένο θέμα λίγο πιο πίσω χρονικά για τον Ολυμπιακό.

Η Μπόκα Τζούνιορς κοστολογεί τον Ζενόν στα 8,5-9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το 30% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή παραμένει στην Ουνιόν Σάντα Φε, πράγμα που σημαίνει ότι μέρος του ποσού μιας ενδεχόμενης μεταγραφής θα κατευθυνθεί και εκεί.