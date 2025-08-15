ΑΕΚ: Η έκρηξη στα γκολ, οι αντιδράσεις και τα «μπράβο» Ηλιόπουλου στο φινάλε! (vid)

Η ΑΕΚ έδωσε στη δημοσιότητα την παρακάμερα του δραματικού επαναληπτικού με τον Άρη Λεμεσού με παρασκηνιακές εικόνες από την επική πρόκριση. Η έκρηξη στα γκολ, οι αντιδράσεις και τα «μπράβο» του Μάριου Ηλιόπουλου στο φινάλε. Δείτε τα όλα, μέσα από την κάμερα του ΑΕΚ TV...

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ: Η ΑΕΚ πήρε την πρόκριση στα Play Offs του UEFA Conference League, επικρατώντας του Άρη Λεμεσού 3-1 στην παράταση, και θα αντιμετωπίσει σε διπλούς αγώνες την Άντερλεχτ.



Η ομάδα μας ήταν αυτή που και πάλι πήρε το προβάδισμα, όπως και στο πρώτο ματς στην Κύπρο, χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ραζβάν Μαρίν στο 51'. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν με τον ίδιο τρόπο στο 62', με τον Κβιλιτάια.



Το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση, όπου στο 104' ο Ντέρεκ Κουτέσα, με εξαιρετική ενέργεια και σουτ από αριστερά μέσα στην περιοχή, έκανε το 2-1. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 109' ο Λούκα Γιόβιτς με εξαιρετικό πλασέ, έπειτα από κούρσα και ασίστ του Κουτέσα.



Η κάμερα του ΑΕΚ TV ήταν στη Νέα Φιλαδέλφεια και κατέγραψε όλα τα παρασκήνια της αναμέτρησης...