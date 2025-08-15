Η Λίβερπουλ συνεχίζει το «κρεσέντο» μεταγραφών: Στο Άνφιλντ ο 19χρονος Τζιοβάνι Λεόνι

Η μεταγραφική ενίσχυση της Λίβερπουλ δεν έχει σταματημό και το τελευταίο της απόκτημα είναι ο πολλά υποσχόμενος Ιταλός αμυντικός Τζιοβάνι Λεόνι.

Οι «κόκκινοι» ήρθαν σε συμφωνία με την Πάρμα, καταβάλλοντας 35 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του, με τον παίκτη να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας έξι ετών.

Ο 19χρονος στόπερ, εμφανώς ενθουσιασμένος, δήλωσε: «Νιώθω απίστευτη χαρά που θα φορέσω αυτή τη φανέλα. Η Λίβερπουλ είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους παγκοσμίως και δεν μπορείς να πεις “όχι” σε μια τέτοια ευκαιρία».

Η μεταγραφή του Λεόνι είναι η έβδομη που ολοκληρώνει η πρωταθλήτρια Αγγλίας αυτό το καλοκαίρι.

Προηγήθηκαν οι προσθήκες των Φριμπόνγκ, Κέρκεζ, Εκιτίκε, Βιρτς, καθώς και των τερματοφυλάκων Μαμαρντασβίλι, Γούντμαν και Πέκσι. Παράλληλα, τα ρεπορτάζ συνεχίζουν να συνδέουν τη Λίβερπουλ με το όνομα του Αλεξάντερ Ίσακ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για ακόμη μία ηχηρή κίνηση πριν το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου.