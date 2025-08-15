Το «ποτέ ξανά» του Σιώπη, το... σκονάκι στον Ντραγκόφσκι και η ομιλία του Βιτόρια: Η παρακάμερα του Σαχτάρ- Παναθηναϊκός (vid)

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα βίντεο με την «παρακάμερα» των όσων έγιναν το βράδυ της Πέμπτης (14/8) σε χορτάρι και αποδυτήρια, με την πρόκριση της ομάδας να γιορτάζεται... τρελά.

Ο Παναθηναϊκός πήρε τεράστια πρόκριση επί της ισχυρής Σαχτάρ στη διαδικασία των πέναλτι, με την παρακάμερα να παρουσιάζει φοβερό ενδιαφέρον για τα όσα... απίθανα έγιναν στ' αποδυτήρια της ομάδας στην Κρακοβία.

Ξεχωρίζουν:

- Το «ποτέ ξανά!» του Σιώπη στο πείραγμα του Ιωαννίδη

- Το «σκονάκι» που έδωσε ο προπονητής τερματοφυλάκων, Γιώργος Μουντάκης, στον Ντραγκόφσκι πριν τη διαδικασία των πέναλτι

- Η ομιλία του Ρουί Βιτόρια

- Το «Γλέντι»! (θα καταλάβετε μόλις πατήσετε το play)

Απολαύστε παρακάτω το σχετικό βίντεο: