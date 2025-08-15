MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Η παρακάμερα του αγώνα Σαχτάρ Ντόνετσκ - Παναθηναϊκός (vid)

Ποδόσφαιρο
Παρακολουθήστε ξανά τις καλύτερες στιγμές από τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Σαχτάρ Ντόνετσκ, όπου οι πράσινοι πανηγύρισαν την πρόκριση.
