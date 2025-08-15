ΠΑΟΚ: Το «ξέσπασμα» του πάγκου στο γκολ του Καμαρά και το «δώρο» του Παβλένκα (vid)

Η «οβίδα» του Καμαρά καταλήγει στα δίχτυα, με όλο τον πάγκο του ΠΑΟΚ να τρέχει πάνω στον Αφρικανό μέσο και μετά το τέλος του αγώνα να γίνεται «ένα» με τον κόσμο - Το «δώρο» του Παβλένκα στους συμπατριώτες του

Μία «επική» πρόκριση για τον Δικέφαλο και μία από τις πιο «αγχωτικές» των τελευταίων ετών, έλαβε χώρα στο Κλάγκενφουρτ της Αυστρίας απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ.

Ο Μαντί Καμαρά με μία «ζωγραφιά» ανοίγει το σκορ στο 115΄, «λυτρώνοντας» την ομάδα του, με τον πάγκο των Θεσσαλονικιών να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο πανηγυρίζοντας έξαλλα το γκολ-πρόκρισης.

Μετά το τέλος του αγώνα, οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου έκαναν το καθιερωμένο «τελετουργικό» με τους φίλους της ομάδας που βρέθηκαν στην Αυστρία, ενώ ο Γίρι Παβλένκα μετά την εξαιρετική του εμφάνιση έδωσε τη φανέλα του σε συμπατριώτη του, ο οποίος βρέθηκε στις κερκίδες με τη σημαία της Τσεχίας.