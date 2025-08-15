ΠΑΟΚ: Το «ξέσπασμα» του πάγκου στο γκολ του Καμαρά και το «δώρο» του Παβλένκα (vid)

Μία «επική» πρόκριση για τον Δικέφαλο και μία από τις πιο «αγχωτικές» των τελευταίων ετών, έλαβε χώρα στο Κλάγκενφουρτ της Αυστρίας απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ.
Ο Μαντί Καμαρά με μία «ζωγραφιά» ανοίγει το σκορ στο 115΄, «λυτρώνοντας» την ομάδα του, με τον πάγκο των Θεσσαλονικιών να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο πανηγυρίζοντας έξαλλα το γκολ-πρόκρισης.
Μετά το τέλος του αγώνα, οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου έκαναν το καθιερωμένο «τελετουργικό» με τους φίλους της ομάδας που βρέθηκαν στην Αυστρία, ενώ ο Γίρι Παβλένκα μετά την εξαιρετική του εμφάνιση έδωσε τη φανέλα του σε συμπατριώτη του, ο οποίος βρέθηκε στις κερκίδες με τη σημαία της Τσεχίας.