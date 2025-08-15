Στο Άνφιλντ η οικογένεια του Ντιόγκο Ζότα στην πρεμιέρα της Premier League

Η νέα σεζόν της Premier League ξεκινά με έντονα συναισθήματα για τη Λίβερπουλ, καθώς η ομάδα ετοιμάζεται να τιμήσει τη μνήμη του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του, Αντρέ Σίλβα.

Το εναρκτήριο παιχνίδι των Reds απέναντι στην Μπόρνμουθ στο «Άνφιλντ» θα σημαδευτεί από συγκίνηση και σεβασμό προς τα δύο αδέρφια που χάθηκαν στις 3 Ιουλίου, μετά από τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία.

Η οικογένεια του Ζότα αναμένεται να παραστεί στο γήπεδο, ενώ οι οπαδοί της Λίβερπουλ θα αποκαλύψουν ένα ειδικό μωσαϊκό προς τιμήν του ποδοσφαιριστή. Ο προπονητής Άρνε Σλοτ δήλωσε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή και τόνισε τη σημασία της υποστήριξης προς τη σύζυγο, τα παιδιά και την οικογένεια του Ζότα σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο.

Η Premier League ανακοίνωσε ότι πριν από όλα τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, ενώ οι ποδοσφαιριστές θα αγωνιστούν με μαύρα περιβραχιόνια στη μνήμη του Ζότα και του Αντρέ Σίλβα. Παράλληλα, η Γουλβς, η άλλη αγγλική ομάδα στην οποία αγωνίστηκε ο Ζότα, θα αποτίσει φόρο τιμής πριν από τον αγώνα της με την Μάντσεστερ Σίτι.