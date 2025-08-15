ΠΑΟΚ: Η «ηγετική» ομιλία των Πέλκα-Ζίβκοβιτς: «Πρέπει να νιώσουμε τη φανέλα που φοράμε» (vid)

Ο Δημήτρης Πέλκας έδωσε το... σύνθημα στα αποδυτήρια πριν τον «τελικό» του Κλάγκενφουρτ, με τον αρχηγό Αντρίγια Ζίβκοβιτς να δίνει τις τελευταίες οδηγίες από μία θέση, που όπως έχει πει, νιώθει περήφανος να κατέχει.

Οι δύο πρώτοι στην ιεραρχία των αρχηγών, ο Δημήτρης Πέλκας και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς λίγα λεπτά πριν βγει ο ΠΑΟΚ να αντιμετωπίσει τη Βόλφσμπεργκερ, έδωσαν το... έναυσμα για «μάχη».

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έχοντας ζήσει παραπάνω από μισή ζωή με τα «ασπρόμαυρα», προσπάθησε να δείξει στους υπόλοιπους τι νιώθουν οι φίλοι του Δικέφαλου για αυτή τη φανέλα, αναφέροντας: «Νιώστε ποια ομάδα αντιπροσωπεύουμε. Νιώστε αυτή τη φανέλα. Νιώστε τι νιώθω εγώ, τι νιώθει ο Βαλάντης, τι νιώθουν χιλιάδες-εκατομμύρια ανθρώπων του κόσμου. Το πιο σημαντικό είναι πόσο θέλουμε να κερδίσουμε. Προφανώς θέλουμε να κερδίσουμε, το σημαντικό είναι το πόσο. Και θα πάμε έξω σήμερα και θα δείξουμε πόσο θέλουμε να κερδίσουμε».

Στο ίδιο «κλίμα» και ο αρχηγός πλέον των Θεσσαλονικιών, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος στις τελευταίες οδηγίες προς τους συμπαίκτες του, υπογράμμισε «Είδαμε στο πρώτο παιχνίδι τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα. Αν δεν αντιδράσουμε δεν θα είμαστε χαρούμενοι στο τέλος. Πρέπει να είμαστε πιο αγκρέσιβ για να παλέψουμε για τις δεύτερες μπάλες να κρατήσουμε τη μπάλα και να αλλάξουμε πλευρά. Έχουμε περισσότερη ποιότητα και είμαστε καλύτεροι σαν ομάδα. Δεν είναι τίποτα όμως αν δεν το δείξουμε και έξω ότι είμαστε καλύτεροι. Για αυτό θα παίξουμε, για να προκριθούμε γιατί το αξίζουμε και να είμαστε όλοι χαρούμενοι»