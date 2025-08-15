Επιβεβαίωση SDNA: Αύριο στις 23:00 στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό ο Καλάμπρια!

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια αναμένεται το βράδυ του Σαββάτου (16/8) στην Ελλάδα προκειμένου να κλείσει και επισήμως τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ του SDNA.

Ο 28χρονος Ιταλός δεξιός μπακ, που έχει διακριθεί στην Serie A, αναμένεται να προσφέρει ποιότητα και σταθερότητα στην άμυνα του Παναθηναϊκού, καλύπτοντας ένα την δεξιά πλευρά της ομάδας.

Η προσθήκη του πρώην αρχηγού της Μίλαν, ενισχύει σημαντικά την προσπάθεια του τριφυλλιού για μια πιο ανταγωνιστική χρονιά, τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις.

Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού αναμένουν με ανυπομονησία την άφιξη του Καλάμπρια, ενώ η ομάδα θα κινηθεί άμεσα για την επίσημη ανακοίνωση, μόλις προσγειωθεί στην Αθήνα.

Ο Καλάμπρια προπονείται όλο αυτό το διάστημα που είναι χωρίς ομάδα ατομικά, ακολουθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα και έχει αποδείξει πως είναι ένας τυπικός επαγγελματίας. Η κατάστασή του θα κρίνει και το εάν θα μπει στην ευρωπαϊκή λίστα για τις αναμετρήσεις με την Σαμσουνσπόρ, κάτι που συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες.