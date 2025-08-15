Έντερσον εκτός πρεμιέρας: Ο Γκουαρδιόλα διαχειρίζεται τα σενάρια μεταγραφής

Η Μάντσεστερ Σίτι ανοίγει τη σεζόν της Premier League αυτό το Σάββατο (16/08, 19:30) στη Γουλβς, αλλά η αποστολή θα στερηθεί τον Έντερσον.

Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας δεν βρίσκεται στην 20μελή αποστολή, προκαλώντας ερωτηματικά σχετικά με το μέλλον του στην ομάδα.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν το παιχνίδι, προσπάθησε να υποβαθμίσει τα σενάρια μεταγραφής.

«Ο Έντερσον δεν ήρθε να μου πει ότι θέλει να φύγει ή ότι έχει κάποια προσφορά. Όλοι οι παίκτες είναι εδώ και δουλεύω μαζί τους. Τι θα γίνει στο μέλλον, κανείς δεν ξέρει».

Η Σίτι τώρα καλείται να επιλέξει ανάμεσα στον Στέφαν Ορτέγκα και τον Τζέιμς Τράφορντ για τη θέση κάτω από τα δοκάρια. Παράλληλα, τα ξένα Μέσα αναφέρουν ότι ο Τζίτζι Ντοναρούμα πλησιάζει για να αναλάβει το νούμερο ένα της ομάδας.