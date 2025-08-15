Ντροπή: Διαδικτυακό bullying σε 16χρονη παίκτρια για την εμφάνισή της

Η Σκάι Στάουτ, μόλις 16 ετών, έκανε το μεγάλο βήμα στην καριέρα της, υπογράφοντας το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο με την Κιλμάρνοκ.

Η στιγμή, που θα έπρεπε να είναι γεμάτη χαρά και υπερηφάνεια, μετατράπηκε σε πηγή πικρίας και στενοχώριας.

Αντί για μηνύματα υποστήριξης, η νεαρή αθλήτρια βρέθηκε στο στόχαστρο οπαδών που σχολίασαν με κακεντρέχεια την εμφάνισή της, εστιάζοντας στην ακμή του προσώπου της. Οι επιθέσεις ήταν τόσο έντονες, που η ομάδα επέλεξε να κατεβάσει τις σχετικές αναρτήσεις από τα κοινωνικά δίκτυα, ενώ η ίδια η Σκάι έκλεισε τους προσωπικούς της λογαριασμούς, διαγράφοντας φωτογραφίες και παλαιότερες δημοσιεύσεις.

Το περιστατικό υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι ο σεβασμός και η προστασία των νέων αθλητών είναι υποχρέωση όλων. Κανένας νέος δεν πρέπει να νιώθει ντροπή για την εμφάνισή του, ούτε να βλέπει τη χαρά της πρώτης μεγάλης του επιτυχίας να καταστρέφεται από τον διαδικτυακό εκφοβισμό.