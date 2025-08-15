Ο Ενκουνκού έχει συμφωνήσει με την Μπάγερν - Εξαρτάται η υπόθεση Τσάβι Σιμόνς για την Τσέλσι

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Κρίστοφερ Εκουνκού έχει φτάσει σε συμφωνία για τους προσωπικούς όρους με την Μπάγερν Μονάχου.

Η ολοκλήρωση της μετακίνησης, ωστόσο, εξαρτάται από το αν οι Βαυαροί θα αποφασίσουν να τον αποκτήσουν μόνιμα από την Τσέλσι.

Εφόσον η Μπάγερν προχωρήσει στην αγορά του Γάλλου επιθετικού, το έργο των «μπλε» θα γίνει σημαντικά πιο εύκολο για να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή του Τσάβι Σιμόνς.

Η στρατηγική της Τσέλσι για την καλοκαιρινή περίοδο είναι σαφής: ένας παίκτης μπαίνει, ένας παίκτης φεύγει. Το μήνυμα που βγαίνει από το σύλλογο είναι ότι η πρόθεση αφορά μόνιμες μεταγραφές τόσο για τον Ενκουνκού όσο και για τον Νίκολας Τζάκσον.