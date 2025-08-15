Χαμόγελα για Αμορίμ: Έτοιμοι για Άρσεναλ οι Μπέντζαμιν Σέσκο και Αντρέ Ονάνα

Ο Πορτογάλος τεχνικός μίλησε στη συνέντευξη Τύπου, επιβεβαιώνοντας την παρουσία και των δύο παικτών στη διάθεσή του.
Για τον Σέσκο, ο Αμορίμ τόνισε:
«Φυσικά και είναι έτοιμος σωματικά. Είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για το πρωτάθλημά μας. Επιπλέον, είναι εξαιρετικά έξυπνος, πάντα σκέφτεται μέσα στο γήπεδο. Θα δούμε αν θα ξεκινήσει βασικός».
Η επιστροφή του Σλοβένου φορ δίνει σημαντική ώθηση στην επίθεση, ενώ η παρουσία του Ονάνα ενισχύει την ασφάλεια κάτω από τα δοκάρια ενόψει της μεγάλης μάχης με τους “Κανονιέρηδες”.