Χαμόγελα για Αμορίμ: Έτοιμοι για Άρσεναλ οι Μπέντζαμιν Σέσκο και Αντρέ Ονάνα

Ευχάριστα νέα για την ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ, καθώς τόσο ο Μπέντζαμιν Σέσκο όσο και ο Αντρέ Ονάνα είναι έτοιμοι να αγωνιστούν απέναντι στην Άρσεναλ.

Ο Πορτογάλος τεχνικός μίλησε στη συνέντευξη Τύπου, επιβεβαιώνοντας την παρουσία και των δύο παικτών στη διάθεσή του.

Για τον Σέσκο, ο Αμορίμ τόνισε:

«Φυσικά και είναι έτοιμος σωματικά. Είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για το πρωτάθλημά μας. Επιπλέον, είναι εξαιρετικά έξυπνος, πάντα σκέφτεται μέσα στο γήπεδο. Θα δούμε αν θα ξεκινήσει βασικός».

Η επιστροφή του Σλοβένου φορ δίνει σημαντική ώθηση στην επίθεση, ενώ η παρουσία του Ονάνα ενισχύει την ασφάλεια κάτω από τα δοκάρια ενόψει της μεγάλης μάχης με τους “Κανονιέρηδες”.