Παναθηναϊκός: Ο σωτήρας Ντραγκόφσκι, το σχέδιο Βιτόρια και οι «ήρωες» Μαντσίνι, Κώτσιρας

Πέναλτι, ιδρώτας, δικαίωση. Στην Πολωνία, ο Παναθηναϊκός δεν πέρασε απλώς τη Σαχτάρ. Έδειξε χαρακτήρα, σχέδιο και αποφασιστικότητα, γράφοντας μια πρόκριση που έπρεπε να συμβεί. Γράφει ο Νίκος Ιωάννου

Ο Παναθηναϊκός ζει και ξαναζεί.… την ένταση των πέναλτι κάθε Δεκαπενταύγουστο. Για τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι, η πρόκριση σε Γ’ προκριματικό γύρο ευρωπαϊκής διοργάνωσης κρίνεται από τη «ρώσικη ρουλέτα» των 11 μέτρων.

Αυτή τη φορά, στο «σκηνικό» της Πολωνίας και απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, το «τριφύλλι» έφυγε θριαμβευτής, παίρνοντας ένα εισιτήριο που μπορεί να αλλάξει την πορεία της χρονιάς του.

Ωστόσο για να φτάσει εκεί, χρειάστηκε λίγη τύχη (από αυτή που του χρωστούσε η ζωή), πάθος, ικανότητα και δουλειά. Βέβαια μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και το σχέδιο του Βιτόρια μαζί με τους πρωταγωνιστές.

Η μεγάλη βραδιά του «Ντράγκο»

Ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, που είχε βρεθεί στο στόχαστρο κριτικής από εκείνο το άσχημο βράδυ στις Σέρρες, έδωσε την πιο δυνατή απάντηση. Με τρεις αποκρούσεις στη διαδικασία των πέναλτι (και.… μισή στο πρώτο χαμένο της Σαχτάρ που βρήκε δοκάρι), ο Πολωνός τερματοφύλακας έζησε το προσωπικό του restart φορώντας την πράσινη φανέλα.

Η παρουσία του Αλμπάν Λαφόν ως ανταγωνιστή τον αναγκάζει να παραμένει σε υψηλό επίπεδο και η ψυχολογία του πλέον έχει αλλάξει.

Το «μάθημα» του Ρουί Βιτόρια

Απέναντι σε μια ομάδα με ποιότητα Champions League, ο Ρουί Βιτόρια δεν έπεσε στην παγίδα του.… ροκ pressing που είχε δοκιμάσει εναντίον της Ρέιντζερς. Επέλεξε ένα συμπαγές πλάνο, που έκλεισε κάθε διάδρομο, σεβάστηκε το παιχνίδι και προετοίμασε τους παίκτες του σε κάθε πιθανό σενάριο. Η προπόνηση στα πέναλτι, που ο Αρντά Τουράν υποτίμησε, έγινε κλειδί της πρόκρισης.

Ο Τούρκος τεχνικός της Σαχτάρ δεν είχε καθόλου καθαρό μυαλό εν αντιθέσει με τον Πορτογάλο, ο οποίος είχε ψάξει την παραμικρή λεπτομέρεια και γνώριζε πως να οδηγήσει τον αγώνα εκεί που θέλει σε κάθε φάση, σε κάθε λεπτό.

Και φυσικά είχε και τους συνεργάτες του οι οποίοι εκτέλεσαν το «κομμάτι» τους άψογα. Η δουλειά του προπονητή τερματοφυλάκων Γιώργου Μουντάκη και του Λουίς Εστέβες φάνηκε καθαρά. Λύσεις, «σκονάκια» για κάθε εκτελεστή, ώρες δουλειάς. Ο Ντραγκόφσκι ήταν πανέτοιμος και μετά τον αγώνα τόνισε πως οι προπονητές του του έδωσαν τις κατάλληλες συμβουλές. Για αυτό άλλωστε πήγε αμέσως και τους αγκάλιασε.

Ο «ήρωας» Μαντσίνι και ο αποτελεσματικός Κώτσιρας

Ο Ντάνιελ Μαντσίνι, που είχε γνωρίσει κριτική για διάφορα περιστατικά, ανέλαβε το τελευταίο πέναλτι. Με την μπάλα να ζήσει ζυγίσει όσο όλη η Ελλάδα και μετά τα μάτια εκατομμυρίων φίλων του Παναθηναϊκού πάνω του, εκτέλεσε όπως ήθελε και χάρισε την πρόκριση.

Ο Γιάννης Κώτσιρας, παρά την επικείμενη άφιξη του Καλάμπρια και την πιθανότητα απόκτησης ακόμη ενός δεξιού μπακ, συνεχίζει να δίνει το 100% και να αποδεικνύει ότι αξίζει θέση στο ρόστερ.

Πρόκριση που αλλάζει τα πάντα

Το 2/2 του Βιτόρια απέναντι στη Σαχτάρ, χωρίς να μπει σε παιχνίδι καθυστέρησης ή κλεφτοπολέμου, έδειξε πως η ομάδα έχει πλάνο και χαρακτήρα. Όπως είπε κι ο ίδιος, τέτοιες προκρίσεις ενισχύουν τις σχέσεις εμπιστοσύνης στα αποδυτήρια.

Η ενίσχυση έρχεται:

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε φάση αλλαγών:

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια είναι ήδη στην Αθήνα.

Το όνομα του Βιθέντε Ταμπόρδα έχει ακουστεί.

Για την περίπτωση του Αζεντίν Ουναΐ υπάρχει συμφωνία με την Μαρσέιγ και οι πιθανότητες να φορέσει και πάλι τα πράσινα είναι αρκετές.

Με αυτές τις κινήσεις, το «τριφύλλι» θα είναι πιο δυνατό για το πρωτάθλημα και την Ευρώπη, χτίζοντας πάνω στην τεράστια ψυχολογική ώθηση της πρόκρισης.