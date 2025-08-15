Απίστευτο και όμως... ΠΑΟΚτσήδικο: Πανηγύρι έπαιζε σε προτζέκτορα την παράταση με την Βολφσμπέργκερ! (vid)

Απίστευτο σκηνικό σε πανηγύρι για χάρη του... ΠΑΟΚ!

Ένα απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε σε ένα από τα εκατοντάδες πανηγύρια που πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, στο χωριό Βασιλούδι, έξω από την Θεσσαλονίκη και κοντά στον Λαγκάδα, στον προτζέκτορα πίσω από την σκηνή, την ώρα που υπήρχε live μουσική, οι ιθύνοντες της εκδήλωσης, έβαλαν στην οθόνη τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Βολφσμπέργκερ και πιο συγκεκριμένα την στιγμή που η μεγάλη αναμέτρηση πήγε στην παράταση!

Ποιος μπορεί να φανταστεί, τι θα έγινε στο γκολ του Μαντί Καμαρά...

Δείτε το απίθανο σκηνικό: