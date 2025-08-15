Κροατία και τρία ματς στην Τούμπα σε μία βδομάδα - Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ μέχρι τη διακοπή

Μετά την μεγάλη πρόκριση του ΠΑΟΚ στην Αυστρία επί της Βόλφσμπεργκερ (0-1), ο Δικέφαλος πλέον γνωρίζει το πρόγραμμά του μέχρι τη διακοπή του Σεπτεμβρίου - Ταξιδεύει στη Ριέκα και μετά τρία σερί ματς στην Τούμπα

Οι ασπρόμαυροι επέστρεψαν από την Αυστρία, έχοντας στις βαλίτσες τους το «εισιτήριο» πρόκρισης στα Play Off του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Ριέκα.

O πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί την Πέμπτη (21/8 21:45) στην Κροατία, ενώ στις 31 του ίδιου μήνα θα γίνει η ρεβάνς στην Τούμπα, με την ώρα να μην έχει «κλειδώσει» προς το παρόν.

Ανάμεσα από τα δύο παιχνίδια με τους νταμπλούχους Κροατίας, ο ΠΑΟΚ θα κάνει «πρεμιέρα» στη φετινή Super League, εντός έδρας με την ΑΕΛ (24/8 21:00), σε έναν αγώνα κεκλεισμένων των θυρών, καθώς ο Δικέφαλος θα εκτίσει την τιμωρία του από τα περσινά πλέι οφ.

Τελευταίο παιχνίδι για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου πριν την πρώτη διακοπή του Σεπτεμβρίου, ξανά εντός έδρας απέναντι στον Ατρόμητο (31/8 21:00) για τη 2η αγωνιστική της Super League.

Μετά την διακοπή δύο εβδομάδων, οι Θεσσαλονικείς θα ταξιδέψουν το Σαββατοκύριακο 13-14 Σεπτεμβρίου στην Κρήτη και το Ηράκλειο, για να αντιμετωπίσουν τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, σε έναν ακόμα αγώνα κεκλεισμένων των θυρών.

Αναλυτικά οι αγώνες του ΠΑΟΚ τον Αύγουστο: