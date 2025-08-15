Αλμέιδα για Λαμέλα: «Μπόρεσα να τον απολαύσω ως προπονητής στην ΑΕΚ»

Στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ο Ματίας Αλμέιδα μίλησε μεταξυ άλλων και για τον Έρικ Λαμέλα.

Αναφέρθηκε στην απόφαση του Αργεντινού να τερματίσει την καριέρα του, στην συν ύπαρξη τους στην ΑΕΚ αλλά και τη νέα συνεργασία που θα έχουν αφού ο Λαμέλα θα αποτελεί μέλος του επιτελείου του Πελάδο στους Ανδαλουσιάνους.

Αναλυτικά η δήλωση του Ματίας Αλμέιδα για τον Έρικ Λαμέλα: «Τον γνώρισα όταν ήμουν 17 ετών. Είχα επιστρέψει στη Ρίβερ Πλέιτ και τον είχα ως συμπαίκτη. Είναι ένας σταρ, ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που έχει βγάλει ποτέ η Αργεντινή, και τον έχουν απολαύσει εδώ. Ως προπονητής, ήθελα να τον πάρω παντού, αλλά ήταν δύσκολο. Καταφέραμε να τον φέρουμε στην ΑΕΚ, μπόρεσα να τον απολαύσω ως προπονητής και πάντα παρακολουθούσα την πορεία του.

Ως φίλος και ως λάτρης του ποδοσφαίρου, είχε μια θεαματική καριέρα. Η φυσική του κατάσταση του είπε αρκετά και νομίζω ότι έχει πολλά να προσφέρει. Πάντα φέρνω νέους παίκτες που μπορούν να συνεισφέρουν. Αν συνεισφέρει το ένα τέταρτο από αυτό που έκανε στο γήπεδο, θα με κάνει καλύτερο προπονητή».