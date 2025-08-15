Η κίνηση του Ραζβάν: Όταν Μύθου και Χατσίδης μπήκαν στα «βαθιά»

Σε μια στιγμή που η πίεση χτυπούσε κόκκινο και κάθε απόφαση μπορούσε να κρίνει την ευρωπαϊκή πρόκριση, ο Ραζβάν Λουτσέσκου έριξε Μύθου - Χατσίδη.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν το φοβήθηκε. Η εικόνα του Τσάλοβ έστελνε από νωρίς «μηνύματα» στον πάγκο και με την έναρξη της παράτασης ο Ρουμάνος τεχνικός έριξε τον μικρό μέσα. Είχε προηγηθεί ήδη το βάπτισμα του πυρός στην Τούμπα και στην πρώτη «μάχη» με τους Αυστριακούς.

Στο 109’, αντιλαμβανόμενος την κόπωση του Κωνσταντέλια, επιστράτευσε τον επίσης νεαρό Χατσίδη. Σε μια κίνηση τακτικής ενδεχομένως να αλλάξει πλευρά στον Αντρίγια, να φέρει δεκάρι τον Πέλκα και να δώσει ενέργεια στα δεξιά με φρέσκα πόδια.

Όλα αυτά όμως σε ένα σημείο που το ματς ήταν στην κόψη του ξυραφιού.

Θα πεις κανείς πως δεν είχε επιλογές. Ναι, και όχι. Και δη σε αυτό το σημείο, παίζοντας την πρόκριση, τα τελευταία δραματικά λεπτά που ο ΠΑΟΚ έψαχνε ένα γκολ πριν οδηγήσει το ματς στη ρωσική ρουλέτα...

H πρόκληση και για τους δύο νεαρούς αλλά και για τον προπονητή του Δικεφάλου ήταν διαφορετική. Ένα ματς στην παράταση, όπου κάθε λάθος μπορούσε να στοιχίσει την πρόκριση.

Ένα λάθος που όχι μόνο δεν έγινε, με τους δύο νεαρούς να δίνουν βοήθειες ανασταλτικά κυρίως στη δεξιά πλευρά, αλλά και να «ξεκλειδώνουν» την πολυπρόσωπη άμυνα των Αυστριακών.

Ο Χατσίδης, συγκεκριμένα, ήταν εκείνος που πίεσε ψηλά, ανάγκασε τον Ντιαμπατέ σε κακό διώξιμο, έκλεψε την μπάλα και άναψε τη σπίθα της φάσης που κατέληξε στο καθοριστικό γκολ του Καμαρά.

Μάλιστα, μετά το τέλος του αγώνα, ο Λουτσέσκου έσπευσε στον νεαρό Χατσίδη προκειμένου να τον αγκαλιάσει αλλά και να του μιλήσει σε ένα σύντομο τετ α τετ, δευτερόλεπτα μετά την πρόκριση του ΠΑΟΚ.

Νωρίτερα, ο Αντρέ Βιεϊρίνια, βλέποντας τον προπονητή να κάνει νόημα στον Χατσίδη για να μπει, έσπευσε κοντά του για τις απαραίτητες «ντόπες».

Οι δύο πιτσιρικάδες όχι μόνο στάθηκαν όρθιοι, αλλά έδωσαν ουσία. Πειθαρχημένοι, τρεξίματα, πίεση – όλα στην εντέλεια.

Αυτά τα παιδιά δεν ήρθαν απλώς για να γεμίσουν το ρόστερ στην καλοκαιρινή προετοιμασία της Νέας Μεσημβρίας. Στην Ολλανδία, μέσα από τις προπονήσεις και τα φιλικά, έδειξαν πως μπορούν να σταθούν. Κέρδισαν την εμπιστοσύνη του προπονητή, μπήκαν στην ευρωπαϊκή λίστα και –το κυριότερο– μπήκαν στα σχέδιά του.

Και μάλιστα όχι σε αδιάφορα ματς, αλλά σε δύο από τα πιο κομβικά παιχνίδια του καλοκαιριού…

