Καλαμάτα: Φιλική πεντάρα στον Ηρακλή Θερμαϊκού

Το δύο στα δύο στα φιλικά προετοιμασίας έκανε η Καλαμάτα.

Η μεσσηνιακή ομάδα σε φιλικό που έγινε στην Πτολεμαϊδα επικράτησε με 5-0 του Ηρακλή Θερμαϊκού.

Έκανε έτσι το δύο στα δύο στα φιλικά προετοιμασίας αφού είχε προηγηθεί το 1- κόντρα στο Μαρκό.

Πρωταγωνιστής του παιχνιδιού ο Γιώργος Παμλίδης, ο οποίος πέτυχε χατ-τρικ. Ο Φρίμπονγκ βρήκε δίχτυα και αυτός, ενώ και το πιο πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας ο Μπρούνο Γκάμα άνοιξε… λογαριασμό με τα γκολ.

Η αρχική ενδεκάδα της Καλαμάτας την οποία επέλεξε ο Αλέκος Βοσνιάδης: Καλογεράκης, Καλουτσικίδης, Μπακαγιόκο, Τσελεπίδης, Τάχατος, Λεμονής, Κατάλντι, Παμλίδης, Φρίμπονγκ, Αλγκαρανάζ, Κωτσόπουλος.

Στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξαν οι υπόλοιποι διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές της Μαύρης Θύελλας καθώς και οι νεαροί Μουζάκης, Ελευθεριάδης και Βαρελάς.

Η Καλαμάτα επιστρέφει στη βάση της την Κυριακή 17/8 για τον αγώνα Κυπέλλου με την ΑΕΛ, δύο ημέρες αργότερα.