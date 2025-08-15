Τότεναμ: Ασπίδα προστασίας του Τόμας Φρανκ στον Τελ

Ο προπονητής της Τότεναμ Τόμας Φρανκ ελπίζει ότι οι οπαδοί της ομάδας θα «επευφημήσουν πολύ» τον Μάθις Τελ στον αγώνα με την Μπέρνλι.

Ο επιθετικός της Τότεναμ Μάθις Τελ δέχθηκε ρατσιστικές επιθέσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επειδή έχασε πέναλτι στη σχετική διαδικασία με την Παρί Σεν Ζερμέν για το Super Cup της UEFA.

«Νομίζω ότι είναι τρομερό αυτό που συνέβη στον Μάθις, δεν υπάρχει πραγματικός οπαδός της Τότεναμ που θα το κάνει ποτέ αυτό. Οι πραγματικοί οπαδοί της Τότεναμ που θα δούμε αύριο στο γήπεδο, θα τον στηρίξουν και περιμένω να το κάνουν. Περιμένω από τους οπαδούς να τον επευφημήσουν πολύ, πολύ, πολύ αύριο» δήλωσε ο Δανός προπονητής Τόμας Φρανκ στους δημοσιογράφους, ενόψει του εντός έδρας αγώνα τους με την Μπέρνλι.