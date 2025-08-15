Τι θέλει ο Παναθηναϊκός -εκτός από τη δική του πρόκριση- για να ανέβει στο 3ο γκρουπ του Europa League

Ο Παναθηναϊκός μπορεί υπό προϋποθέσεις να βρεθεί στο 3ο γκρουπ δυναμικότητας του Europa League στην κλήρωση του League Phase.

Τη θέση του στη League Phase του Europa League θα διεκδικήσει ο Παναθηναϊκός στα παιχνίδια με τη Σάμσουνσπορ, για τα play off. Με τα τωρινά δεδομένα, οι «πράσινοι» βρίσκονται στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας, αλλά δεν αποκλείεται να ανέβει και στο 3ο, εφόσον προκριθεί.

Εάν το Τριφύλλι πάρει το εισιτήριο για τη φάση των ομίλων, χρειάζεται δύο αποκλεισμούς ομάδων που είναι από πάνω του, όπως η Στεάουα, η Λουντογκόρετς και η Μίντιλαντ, για να ανέβει στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας της διοργάνωσης.

Αν και αναμένονται στο Europa League και πέντε ομάδες που θα αποκλειστούν από το Champions League, δύσκολα θα διαταράξουν τις ισορροπίες, καθώς αναμένεται να μείνουν εκτός της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ομάδες με μικρή ευρωπαϊκή εμπειρία, αν και δεν αποκλείονται οι εκπλήξεις, ωστόσο σε αυτό το επίπεδο δεν είναι εύκολες.

