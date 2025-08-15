Σκοτώθηκε σε τροχαίο o 24χρονος διεθνής παίκτης της Ταϊτής, Έντι Κάσπαρντ

Το ποδόσφαιρο της Ωκεανίας βυθίζεται στο πένθος, o διεθνής παίκτης της Ταϊτής, Έντι Κάσπαρντ, σκοτώθηκε (14/8) σε τροχαίο δυστύχημα, σε ηλικία 24 ετών.

Ο Κασπάρντ ήταν τακτικό μέλος της εθνικής ομάδας της Ταϊτής σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και συμμετείχε, μεταξύ άλλων, στα προκριματικά για τα Παγκόσμια Κύπελλα FIFA το 2022 και το 2026.

Μιλώντας στο Tahiti Infos, ο προπονητής της εθνικής ομάδας, Σάμουελ Γκαρσία, δήλωσε συντετριμμένος από την είδηση:

«Όταν άκουσα τα νέα σήμερα το πρωί, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένα αγόρι σαν αυτόν έφυγε. Ήταν τόσο ευγενικός, με μια ανατροφή που εμπνέει σεβασμό. Ήταν ένας άνθρωπος που πάντα προχωρούσε μπροστά. Και τι μπορούμε να πούμε για την εξαιρετική του καριέρα ως παίκτης; Έζησε τα πάντα, έπαιξε για κάθε ομάδα και έλαμψε κάθε φορά που βρισκόταν στο γήπεδο. Ήταν ένας ηγέτης που επιτίθετο όσο αμυνόταν. Ήταν παράδειγμα για όλους».

Η συνομοσπονδία ποδοσφαίρου της Ωκεανίας (OFC) ανέφερε:

«Η ποδοσφαιρική συνομοσπονδία της Ωκεανίας λυπάται βαθιά που έμαθε για τον θάνατο του Έντι Κασπάρντ, ενός ταλαντούχου παίκτη της AS Βένους, πρώτου σκόρερ της Ligue 1 για το 2024/25 και περήφανου διεθνούς παίκτη της Ταϊτής. Η OFC εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους, τους συμπαίκτες του Έντι και σε όλους στην ομοσπονδία ποδοσφαίρου Ταϊτής (FTF) και την AS Βένους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Αναπαύσου εν ειρήνη, Έντι.»