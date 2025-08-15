Πολλά περισσότερα από μια μεγάλη, πανάξια, πρόκριση!

Ο Βασίλης Βέργης γράφει για τη νύχτα στην Κρακοβία που φτιάχνει όλη τη σεζόν του Παναθηναϊκού.

Τι σου είναι το ποδόσφαιρο... Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε τώρα να βρίσκεται στα playoff του Champions League αλλά αποκλείστηκε από μια ομάδα (Ρέιντζερς) που στο χορτάρι ήταν χειρότερη του.

Ο Παναθηναϊκός είναι στα playoff του Europa League έχοντας αποκλείσει μια ομάδα πιο ποιοτική από εκείνον, την οποία όμως "κατέβασε" χάρη στο εξαιρετικό πλάνο και την πίστη του στο "Αυτή τη φορά θα πετύχω".

Ο Ρουί Βιτόρια διάβασε άριστα τον αντίπαλο και στα 2 παιχνίδια. Δεν ρίσκαρε ούτε όταν η Σαχτάρ έμεινε με 10, δούλεψε με άξονα την ανασταλτικά λειτουργία και προκρίθηκε με τα πιο... γλυκά 0-0. Το τριφύλλι δεν θα μπορούσε να λύσει το δημιουργικό-εκτελεστικό έλλειμμα καθώς για τούτο θα φροντίσουν οι μεταγραφές που έρχονται. Έπρεπε λοιπόν να στηριχθεί στη στιβαρότητα των υπαρχόντων και στο πλάνο του κόουτς.

Ο Βιτόρια πιστώνεται ότι μπόλιασε με αυτοπεποίθηση βασικού τον Ντραγκόφσκι κι εκείνος το ανταπέδωσε με ΠΡΟΚΡΙΣΗ στα πέναλτι. Πιστώνεται την ηγετική παρουσία του Πάλμερ Μπράουν, την αποφασιστικότητα του Κώτσιρα, τον κυρίαρχο ρόλο του Τσιριβέγια που είναι ήδη πρόσωπο αναφοράς στον νέο Παναθηναϊκό.

Το ΑΞΙΖΕ ο Πορτογάλος κόουτς, δούλεψε για τούτο και τώρα μπορεί να χτίσει πάνω στην ΠΟΙΟΤΙΚΗ αναβάθμιση. Καλάμπρια, Ουναΐ, 10άρι πρωταθλητής (Ταμπόρδα) από την Αργεντινή και νομίζω ότι δεν θα τελειώσει εκεί. Ένα 8αρι και κυρίως ένας σέντερ φορ θα "παίξουν" δυνατά μέχρι τέλος Αυγούστου.

Η βραδιά στην Κρακοβία ήταν πολλά περισσότερα από μια μεγάλη και αξία ΠΡΟΚΡΙΣΗ. Είναι όλη η βάση της φετινής σεζόν για τον Παναθηναϊκό, ο έχει κάνει καλή δουλειά, είχε κενά που του στοίχισαν (έχουν επισημανθεί αναλυτικά) στον σχεδιασμό του όμως με την εξασφάλιση συμμετοχής σε ευρωπαϊκή League Phase έδιωξε το άγχος και μπορεί να ανέβει επίπεδο.

Το ποδόσφαιρο είναι στιγμές που μπορούν να σου αλλάξουν τη ζωή. Αν, για παράδειγμα, είχε σκοράρει η Σαχτάρ στην τεράστια ευκαιρία (Ίσως ήταν οφσάιντ) του 88ου λεπτού, ο ΠΑΟ θα έμενε εκτός και σήμερα θα είχε γκρίνια και όλα τα καλά θα... εξαφανίζονταν. Η τύχη όμως μια φορά δεν του γύρισε την πλάτη. Αλλά την τύχη του την κυνήγησε, κόντρα σε μια εξαιρετική ομάδα, δεν του χαρίστηκε τίποτα. Την ώρα που ο Μαντσίνι σκόραρε στο τελευταίο πέναλτι αποδόθηκε δικαιοσύνη για την προσπάθεια του τριφυλλιού

ΥΓ. Η γκολάρα του Μαντί Καμάρα, το τεμάχιο με το οποίο μας συστήθηκε ο Λουκά Γιόβιτς, τα δύο επιτυχημένα must win ΠΑΟΚ και ΑΕΚ συμπλήρωσαν μια θαυμάσια βραδιά που είχε ανάγκη το ποδόσφαιρο μας. Με 4 ομάδες, πρώτα ο Θεός, σε League Phase θα έχουμε καλό φθινόπωρο και χειμώνα!