Τα παράπονα του Εσπίριτο Σάντο για το ρόστερ της Νότιγχαμ: «Είμαστε πολύ πίσω στον σχεδιασμό»

Ώρες πριν αρχίσει η Premier League, ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο εξέφρασε τον προβληματισμό του για την ετοιμότητα της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Πολύ μακριά είναι από το σημείο που θα έπρεπε να βρίσκεται η Νότιγχαμ Φόρεστ, ενόψει της έναρξης της Premier League, όπως τόνισε ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο. Μιλώντας στο Sky Sports, ο τεχνικός των «Reds» τόνισε ότι υπάρχει έλλειψη ισορροπίας στο ρόστερ. Κι όλα αυτά ενώ η διοίκηση έχει δαπανήσει πάνω από 70 εκατ. λίρες για μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι.

«Είμαστε πολύ μακριά -πάρα, πάρα πολύ μακριά- από το σημείο που θα έπρεπε να βρισκόμαστε. Είμαστε πολύ πίσω σε ό,τι αφορά την προετοιμασία, τον προγραμματισμό και το ρόστερ. Έτσι, όλοι ανησυχούμε πολύ που σε δύο ή τρεις μέρες θα παίξουμε στην Premier League, την πιο απαιτητική διοργάνωση στον κόσμο. Και είμαστε πολύ μακριά. Πολύ, πολύ μακριά.

Τα πλάνα που είχαμε δεν υλοποιήθηκαν. Η προετοιμασία σε επίπεδο ρόστερ δεν ήταν ιδανική. Δεν είχαμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε τη χημεία, κι αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό. Διότι δεν ξέρουμε ποιο ακριβώς είναι το ρόστερ μας. Έχουμε παίκτες που προπονούνται εδώ και ξέρουν ότι θα φύγουν δανεικοί. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα» δήλωσε ο Πορτογάλος τεχνικός.

Μέχρι στιγμής, η Φόρεστ ήταν σχετικά ήσυχη στη μεταγραφική περίοδο, αλλά έχει ήδη δαπανήσει σημαντικά ποσά για τρεις νέες προσθήκες. Έχει αποκτήσει τον Νταν Εντόι από την Μπολόνια έναντι 34 εκατ. λιρών, ενώ το βραζιλιάνικο δίδυμο Ίγκορ Ζέσους και Ζαΐρ Κούνια ήρθε από την Μποταφόγκο για συνολικά 27 εκατ. λίρες.

