Παβλένκα εσύ MVP: Ο Τσέχος κίπερ κράτησε τον ΠΑΟΚ και αποσώβησε 2xGoals σε Τούμπα και Κροατία! (vids)

Ο Γίρι Παβλένκα ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στους αγώνες του ΠΑΟΚ με την Βολφσμπέργκερ, κρατώντας την ομάδα του ζωντανή στα κρίσιμα σημεία - Τα εκπληκτικά στατιστικά του Τσέχου κίπερ.

Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε πολύ απέναντι στο καλοδουλεμένο σύνολο της Βολφσμπέργκερ αλλά παρ' όλα αυτά πήρε την πρόκριση χάρη στη γκολάρα του Μαντί Καμαρά.

Και η αλήθεια είναι πως σε αυτό το χρονικό σημείο, κάθε ομάδα κοιτάει πρωτίστως να παίρνει το αποτέλεσμα που θέλει και όχι τόσο να αποδώσει καλό ποδόσφαιρο.

Ο άνθρωπος που κράτησε τον ΠΑΟΚ στα κρίσιμα σημεία και του έδωσε πνοή όταν χρειάστηκε, δεν ήταν άλλος από τον Γίρι Παβλένκα.

Ο Τσέχος τερματοφύλακας πραγματοποίησε δύο εκπληκτικές εμφανίσεις, ενώ μιλώντας για στατιστικά, κατάφερε να αποσοβήσει δύο xGoals στα παιχνίδια σε Τούμπα και Κροατία.

Αρχικά, στο 0-0 της Θεσσαλονίκης ο πολύπειρος κίπερ έκανε τρεις αποκρούσεις σε φάσεις όπου τα xGoals της Βολφσμπέργκερ ήταν στο 0.89.

Στο παιχνίδι της Αυστρίας, ο Παβλένκα ανέβασε ακόμη περισσότερο το ποσοστό της επιτυχίας του στο να απαγορεύσει στους γηπεδούχους να σκοράρουν, αποτρέποντας 1.15 xGoals και δείχνοντας ότι είναι ανίκητος, δίνοντας στην ομάδα του ακόμη περισσότερη αυτοπεποίθηση έχοντας την ασφάλεια κάτω από τα δοκάρια.

Ο Τσέχος, είπε στους συμπαίκτες του ότι δεν πρόκειται να δεχθεί γκολ από την Βολφσμπέργκερ και το έκανε!

Ένας τερματοφύλακας που μετρά 175 συμμετοχές (!) στην Bundesliga, δείχνει σε όλον τον οργανισμό του ΠΑΟΚ ότι βροντοφωνάζει παρών και θα αποτελέσει τον απόλυτο ηγέτη της φετινής αμυντικής λειτουργίας!