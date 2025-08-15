Γιλντιρίμ: «Θα χτίσουμε μια γέφυρα φιλίας από τη Σαμψούντα μέχρι την Αθήνα»

Τέσσερις μεταγραφές ενόψει Παναθηναϊκού προανήγγειλε ο Γιουκσέλ Γιλντιρίμ, πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ, ομάδα που θα αντιμετωπίσουν (21 και 28/8) οι «πράσινοι» στα playoffs του Europa League.

«Ελάτε, αποδεχτείτε το ήδη. Κανείς σας δεν το περίμενε αυτό. Θα υπογράψουμε τέσσερις νέους παίκτες, αν θέλει ο Θεός. Μαντέψτε ποιος θα φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα με το έμβλημα του Ατατούρκ;», έγραψε ο πρόεδρος της Σαμσούνσπορ στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο πριν την υποβολή της λίστας της ομάδας στην UEFA.

Ο τερματοφύλακας Νόελ Τόρνκβιστ, ο μέσος Έιουπ Αϊντίν, ο επιθετικός μέσος Αλφόνσο Σόουσα, ο εξτρέμ Βάτσλαβ Τσέρνι, ο επιθετικός Σιμόν Μπανζά, ο σέντερ μπακ Τόνι Μπορέβκοβιτς, ο επιθετικός Σίλας Κατόμπα-Μβουμπά, ο επιθετικός Κελεχί Ιχεανάτσο, ο εξτρέμ Ντένις Σουάρες και ο μέσος Σαλίχ Ουτσάν αναφέρονται ως πιθανοί υποψήφιοι να φορέσουν τη φανέλα της Σαμσουνσπόρ, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της τουρκικής εφημερίδας «hurriyet».

Μιλώντας για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, ανέφερε: «Η γλώσσα του ποδοσφαίρου είναι η ειρήνη και η καρδιά του η αδελφοσύνη. Θα χτίσουμε μια γέφυρα φιλίας από τη Σαμψούντα, μέχρι την Αθήνα. Και με τα λόγια της Σαμσουνσπόρ μας: Ανταγωνισμός στο γήπεδο, φιλία στις κερκίδες».