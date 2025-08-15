Πολιτάνο: «Σπουδαία νίκη, σκληρός ο Ολυμπιακός»

«Σπουδαία» χαρακτήρισε ο Ματέο Πολιτάνο, σκόρερ του πρώτου γκολ της Νάπολι στο χθεσινό (14/8) φιλικό με τον Ολυμπιακό (2-1), στο κατάμεστο-από 7.000 φιλάθλους- στάδιο «Teofilo Patini», στο Καστέλ ντι Σάγκρο στην κεντρική Ιταλία, στην επαρχία Ακουίλα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Radio CRC, ο Ματέο Πολιτάνο, σχολίασε τον αγώνα και το τέλος της προετοιμασίας: «Το αποτέλεσμα; Θετικό. Τερματίσαμε καλά, με μια σπουδαία νίκη εναντίον ενός σκληρού αντιπάλου, που πήγαινε δυνατά σε κάθε μπάλα. Είδαμε λίγο χάος στο πρώτο ημίχρονο, αλλά αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού. Είμαστε χαρούμενοι που τελειώσαμε έτσι. Τώρα θα ξεκουραστούμε για λίγες μέρες, το αξίζουμε. Από Δευτέρα θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τη Σασουόλο», είπε και πρόσθεσε:

«Ανυπομονούμε πραγματικά να ξεκινήσουμε τη σεζόν, αλλά και να ξεκουραστούμε μετά από τόσες μέρες προετοιμασίας. Μας αξίζει λίγη χαλάρωση και από τη Δευτέρα θα είμαστε πλήρως συγκεντρωμένοι στο να ξεκινήσουμε καλά».

