Τρεις προκρίσεις, τρία «ναι ρε φίλε» και η Ευρώπη να μιλάει ελληνικά

Καμαρά-μποξέρ, Ντραγκόφσκι-τοίχος, Γιόβιτς-φονιάς: τρεις ήρωες, τρεις ελληνικές προκρίσεις. Γράφει ο Χρήστος Σταθόπουλος.

Ήταν από τις κορυφαίες βραδιές που έχει ζήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο στα προκριματικά ευρωπαϊκών Κυπέλλων. Τρεις παρατάσεις, τρεις προκρίσεις, τρία χαστούκια σε όσα έλεγαν τα προγνωστικά και φοβηθήκαμε μέχρι το 120! Και οι τρεις τεράστιας σημασίας, όχι μόνο για την πρόοδο στις διοργανώσεις, αλλά για το τρομερό ψυχολογικό boost και την καθημερινότητα τριών οργανισμών που έγραψαν το όνομά τους σε μια βραδιά που θα συζητιέται για χρόνια. Βραδιά που τα καπνογόνα έκαναν τον Αύγουστο να μοιάζει με Μάη τίτλου και οι φωνές από τις εξέδρες ακούγονταν μέχρι την επόμενη στάση του μετρό.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε από το «δεν γίνεται» και το γύρισε σε «το κάναμε». Η Σαχτάρ ήταν το φαβορί στα χαρτιά, είχε τις πιθανότητες μαζί της και δύο 90λεπτα να καταπιεί το τριφύλλι. Δύο ματς, δύο φορές 0-0, και όλα κρίθηκαν στα πέναλτι. Εκεί, η πόρνη μπάλα που του χρωστούσε από τη Ρέιντζερς, εξόφλησε τοις μετρητοίς την ομάδα του Βιτόρια. Ο «συγκλο» Μαξίμοβιτς ακόμη τρέχει και ο Ντραγκόφσκι έστησε το δικό του μνημείο: δύο αποκρούσεις-ποίημα και σώμα-τείχος, σε ένα ματς που μπορεί να του αλλάξει όλη την ψυχολογία για τον βαρύ χειμώνα που έρχεται. Ήταν σαν να έπαιζε με το ένα μάτι κλειστό και να έλεγε στον αντίπαλο «όσο και να σουτάρεις, σήμερα δεν μπαίνει».

Και κάπου εκεί, το μάτι έπεσε στον Μαντσίνι. Τα δάκρυα, λύτρωση. Ξέσπασε λες και έβγαλε από μέσα του μήνες πίεσης και κριτικής. Ξέρει ότι δεν είχε δείξει όσα μπορεί, ξέρει ότι άκουσε πολλά, κι εμείς εδώ είμαστε... γρήγοροι να τους κατασπαράξουμε. Το ποδόσφαιρο όμως δεν είναι μαραφέτι με χειριστήριο, είναι άνθρωποι με σάρκα και ψυχή. Κι αυτό το κλάμα δεν ήταν αδυναμία, ήταν μαρτυρία πάθους και αυταπάρνησης. Ήταν το κλάμα ενός άντρα που μόλις ξαναβρήκε το δικαίωμα να πιστεύει.

Κι αν η ιστορία του Παναθηναϊκού ήταν η ανατροπή των προγνωστικών, η ιστορία του ΠΑΟΚ ήταν η επιβεβαίωση ότι όταν έχεις Κέρβερο στην εστία και χαφ-εκτελεστή με κρύο αίμα, δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα. Ο Παβλένκα, άνιωθος και ατάραχος. Και στα δύο παιχνίδια έμοιαζε με παλιό τοίχο σε κάστρο. Στην Τούμπα καθάρισε ό,τι πλησίαζε, στη ρεβάνς έκανε τις αποκρούσεις που κόβουν τον αέρα στον αντίπαλο. Και μπροστά, ο Καμαρά λίγο πριν από το τέλος της παράτασης έστειλε την μπάλα με... drone στα δίχτυα, σε γκολ που θα παίζεται για χρόνια στις αναμνήσεις. Ήταν το χτύπημα του μποξέρ που κρατούσε ενέργεια μέχρι τον τελευταίο γύρο για τη μεγάλη κίνηση. Μεγάλη και η τόλμη του Λουτσέσκου να ρίξει στο παιχνίδι Μύθου και Χατσίδη. Ούτε… άγνοια κινδύνου να είχε. Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε την πρόκριση και την αίσθηση ότι μπορεί να σταθεί σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό γήπεδο χωρίς να κοιτάει τον αντίπαλο με δισταγμό.

Και μετά ήρθε η σειρά της ΑΕΚ, που κουβαλούσε το άγχος ότι δεύτερο καλοκαιρινό κάζο δεν χωρούσε στο κιτρινόμαυρο λεξιλόγιο. Η ομάδα άλλαξε εικόνα όταν άλλαξε και ο ρόμβος. Μεγάλο πράγμα να έχει αντίληψη ο προπονητής, και ο Νίκολιτς το κατάλαβε, το άλλαξε και πήρε τη μεγάλη πρόκριση. Με αντίπαλο τον Άρη Λεμεσού, η Ένωση προηγήθηκε, λίγο έλειψε να βρεθεί στο 2-2 όταν η μπάλα βρήκε το δοκάρι, και τότε έστησε αντεπίθεση-σεμινάριο: τρεις πάσες, γήπεδο ανοιχτό και ο Γιόβιτς να τελειώνει σαν φονιάς γιατί του αρκεί μισή φάση για το γκολ. Είχε ένα γκολ, μια ασίστ και κερδισμένες όλες τις εναέριες μονομαχίες. Από τον Πόνσε έχει να δει τέτοιο εκτελεστή η ΑΕΚ. Στην άμυνα, ο Μουκουντί ήταν ηγέτης και leader στα δύσκολα.

Τρεις παρατάσεις, τρεις προκρίσεις, μία κοινή αίσθηση: το ελληνικό ποδόσφαιρο, όταν βρει ανθρώπους που ξέρουν να παίζουν για το έμβλημα και τον κόσμο τους, μπορεί να γράψει ιστορίες που ενώνουν. Νταγκόφσκι, Παβλένκα, Καμαρά, Κουτέσα, Γιόβιτς είναι ονόματα που θα ακούμε ξανά και ξανά, όχι μόνο για τα στατιστικά τους, αλλά για το πώς έκαναν μια χώρα να νιώσει ότι, έστω για μια βραδιά, μπορεί να σταθεί όρθια.

Προφανώς και υπάρχουν ακόμα ελλείψεις μεταγραφών. Αλλά η δουλειά έγινε και ήταν μεγάλη δουλειά. Τρεις παρατάσεις, τρεις προκρίσεις, με ό,τι αυτό σημαίνει για ψυχολογία, αντοχή, "χτίσιμο" και συνέχεια. Οι επόμενοι αντίπαλοι θα είναι πιο σκληροί, αλλά αυτή η βραδιά θα μείνει για να θυμίζει... ότι γίνεται!