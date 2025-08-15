Έρχεται άμεσα στην Αθήνα ο Καλάμπρια - Εικόνες από την ατομική προετοιμασία του (vids/pics)

Θέμα ωρών είναι πλέον η οριστικοποίηση της «βόμβας» Καλάμπρια από τον Παναθηναϊκό. Φτάνει άμεσα στην Αθήνα ο Ιταλός, που προπονείται όλο αυτό το διάστημα ατομικά και βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, αφού τα έχει βρει σε όλα με τον πρώην αρχηγό της Μίλαν, Νταβίντε Καλάμπρια, που έρχεται για να καλύψει το κενό που άφησε η αποχώρηση του Γιώργου Βαγιαννίδη για την Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Οι «πράσινοι» χειρίστηκαν με απόλυτο επαγγελματισμό την συγκεκριμένη υπόθεση, πρόλαβαν όλους τους υπόλοιπους «μνηστήρες» του Ιταλού δεξιού οπισθοφύλακα και πλέον απομένουν μόνο τα τυπικά για την ανακοίνωση της μεταγραφής, που σίγουρα θα έχει γίνει μέχρι το Σαββατοκύριακο.

Μέσα στις επόμενες ώρες ο ποδοσφαιριστής θα φτάσει στην Αθήνα, με την ημέρα και ώρα να οριστικοποιείται άμεσα, ώστε να «πέσουν» και οι υπογραφές.

Μάλιστα, ο Καλάμπρια προπονείται όλο αυτό το διάστημα που είναι χωρίς ομάδα ατομικά, ακολουθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα και έχει αποδείξει πως είναι ένας τυπικός επαγγελματίας. Η κατάστασή του θα κρίνει και το εάν θα μπει στην ευρωπαϊκή λίστα για τις αναμετρήσεις με την Σαμσουνσπόρ, κάτι που συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την προετοιμασία του: