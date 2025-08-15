ΠΑΟΚ: «Κλείδωσαν» οι ώρες των αγώνων με τη Ριέκα - O Κρούζλιακ σφυρίζει στην Κροατία, Σάντσεζ στην Τούμπα (pics)

Η UEFA γνωστοποίησε τις ώρες των δύο αγώνων του ΠΑΟΚ με τη Ριέκα, με τον πρώτο στην Κροατία να ξεκινά στις 21:45, ενώ η ρεβάνς της Τούμπας θα αρχίσει στις 20:30 - Κρούζλιακ ο εκλεκτός για το ματς της Κροατίας, o Σάντσεζ σφυρίζει στην Τούμπα.

Οι «ασπρόμαυροι» επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη και πλέον στρέφονται στους διπλούς αγώνες με τους νταμπλούχους Κροατίας, με φόντο τη League Phase του Europa League.

Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στην Κροατία στις 21 Αυγούστου και θα ξεκινήσει στις 21:45, κάτι που είχε κάνει γνωστό από προχθές (13/8) η ομάδα της Ριέκα, βγάζοντας από νωρίς στην κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα.

Η ρεβάνς θα διεξαχθεί μία εβδομάδα αργότερα στο γήπεδο της Τούμπας στις 28 Αυγούστου, με τη σέντρα να γίνεται στις 20:30.

Παράλληλα, η UEFA όρισε και τον διαιτητή για το πρώτο παιχνίδι, με τον εκλεκτό να είναι ο Σλοβάκος Ιβάν Κρούζλιακ, ενώ στην Τούμπα θα διαιτητεύσει ο Ισπανός Χοσέ Μαρία Σάντσεζ.