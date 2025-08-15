Ιστορικό πρώτο του ΠΑΟΚ στην Αυστρία - Τα δευτερόλεπτα μετά το «χρυσό» γκολ του Καμαρά (vid)

Στο 115ο λεπτό της παράτασης, όταν οι περισσότεροι είχαν αρχίσει να μετρούν αντίστροφα για τη ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι, ο Μαντί Καμαρά το πήρε πάνω του. Με ένα γκολ–υπογραφή, το πρώτο του ΠΑΟΚ σε αυστριακό έδαφος, χάρισε το πολυπόθητο εισιτήριο για την επόμενη φάση της Ευρώπης.

Αποστολή στην Αυστρία

Η αναμέτρηση έμοιαζε να πηγαίνει στη ρουλέτα των αντοχών και της τύχης, όμως ο Δικέφαλος βρήκε τον τρόπο να γράψει ένα νέο κεφάλαιο στην ευρωπαϊκή του ιστορία.

Ήταν μια φάση που ξεκίνησε από την πίεση του Χατσίδη, μια κίνηση που «έσπασε» τον ρυθμό των γηπεδούχων, οδήγησε στο κλέψιμο της μπάλας και έφερε μία από τις σπάνιες «ρωγμές» στην αμυντική τους διάταξη. Ο Βίμμερ προσπάθησε να απομακρύνει, αλλά η μπάλα στρώθηκε ιδανικά στο δεξί πόδι του Αφρικανού μέσου.

Ο Καμαρά δεν το σκέφτηκε πολύ. Εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ, που δεν άφηνε περιθώρια αντίδρασης στον Πόλστερ.

Και όλα αυτά μπροστά στην κερκίδα του ΠΑΟΚ... Σε κάτι περισσότερους από 700 φίλους του Δικεφάλου που δεν σταμάτησαν να εμψυχώνουν, να φωνάζουν και να δίνουν παλμό. Ήταν η στιγμή που «έσπασε» και η ένταση του πάγκου, όλοι σηκώθηκαν ταυτόχρονα στο πόδι και έγιναν ένα... κουβάρι στο κόρνερ!

Για τον 28χρονο χαφ, αυτό ήταν κάτι παραπάνω από ένα γκολ.

Ήταν η συνέχεια μιας παράδοσης που τον θέλει να εμφανίζεται στα πιο δύσκολα και να λυτρώνει την ομάδα του. Σκόραρε για πρώτη φορά στην καριέρα του με τον Δικέφαλο με το δεξί πόδι, μετά από εννέα κεφαλιές και ένα γκολ με το αριστερό. Παράλληλα, αυτό ήταν το πέμπτο του «χρυσό» γκολ που χαρίζει νίκες στον ΠΑΟΚ, μετά από εκείνα κόντρα σε Ατρόμητο, Λεβαδειακό (εντός και εκτός) και Παναιτωλικό.

Το τέρμα στην Αυστρία τον έφερε σε διψήφιο αριθμό γκολ με τη φανέλα του Δικεφάλου και, το κυριότερο, έδωσε στον ΠΑΟΚ τη δυνατότητα να παραμείνει στην ευρωπαϊκή σκηνή τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα...



