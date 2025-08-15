Πολωνία: Σάλος με πανό ισραηλινών οπαδών - «Δολοφόνοι από το 1939»

Ισραηλινοί οπαδοί σήκωσαν ένα πανό που έγραφε «Δολοφόνοι από το 1939» κατά τη διάρκεια ενός αγώνα οπαδούς της ισραηλινής ομάδας Μακάμπι Χάιφα εναντίον της Ρακόφ Τσεστοχόβα για το Conference League ο οποίος παίχτηκε στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας για λόγους ασφαλείας.

Ενέργεια που προκάλεσε οργή στην Πολωνία, καθώς ο πρόεδρος της χώρας, Κάρολ Ναβρόκι, δήλωσε ότι αυτό προσβάλλει τη μνήμη των Πολωνών, συμπεριλαμβανομένων των Εβραίων, που σκοτώθηκαν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Το σκανδαλώδες πανό που ανέβασαν οι οπαδοί της Μακάμπι Χάιφα προσβάλλει τη μνήμη των Πολωνών πολιτών - θυμάτων του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, συμπεριλαμβανομένων 3 εκατομμυρίων Εβραίων», έγραψε στο X ο Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρόκι, πρώην επικεφαλής του Ινστιτούτου Εθνικής Μνήμης της χώρας. «Ηλιθιότητα που καμία λέξη δεν μπορεί να δικαιολογήσει».

Ο Πολωνός υπουργός Εσωτερικών Μάρτσιν Κιερβίνσκι δήλωσε ότι «ο αντιπολωνισμός και η σκανδαλώδης διαστρέβλωση της πολωνικής ιστορίας από Ισραηλινούς χούλιγκαν απαιτούν έντονη καταδίκη».

Η ισραηλινή πρεσβεία στη Βαρσοβία καταδίκασε επίσης το πανό:

«Δεν υπάρχει χώρος για τέτοια λόγια και πράξεις, από καμία πλευρά, ούτε στο στάδιο ούτε πουθενά αλλού. Ποτέ!», έγραψε η πρεσβεία στο X. «Αυτά τα επαίσχυντα περιστατικά δεν αντικατοπτρίζουν το πνεύμα της πλειοψηφίας των Ισραηλινών οπαδών».

Η Πολωνία καταλήφθηκε από τη ναζιστική Γερμανία στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο εβραϊκός πληθυσμός της χώρας, ύψους 3,2 εκατομμυρίων, ήταν ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη στην αρχή του πολέμου. Σχεδόν όλοι σκοτώθηκαν, πολλοί από αυτούς σε ναζιστικά γερμανικά στρατόπεδα θανάτου, και άλλα 3 εκατομμύρια μη Εβραίοι πολίτες πέθαναν επίσης κατά τη διάρκεια της κατοχής.

Η Ρακόφ Τσεστοχόβα κέρδισε τον αγώνα με 2-0, παίρνοντας την πρόκριση με συνολικό σκορ 2-1.