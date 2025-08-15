Χατζησαρόγλου: «Σημαντική η βοήθεια των μεγάλων ΠΑΕ για το προπονητικό κέντρο της Εθνικής»

Ο πρόεδρος της ΕΠΣ Δράμας, Γ. Χατζησαρόγλου, μίλησε στην ΕΡΑ Σπορ για το προπονητικό κέντρο της Εθνικής αλλά και για αποφάσεις που αφορούν τη διαιτησία.

Μεταξύ άλλων είπε:

Γιατί δεν είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ: «Λόγω ενός νομικού θέματος ήμασταν δώδεκα υποψήφιοι. Θεώρησα ότι το πιο σωστό που θα μπορούσα να κάνω ήταν αυτό. Παραιτήθηκα την ημέρα των εκλογών και βοήθησα όλη τη διαδικασία για να υπάρξει ομαλή διεξαγωγή των προηγούμενων εκλογών».

Για το προπονητικό κέντρο της Εθνικής και τη στάση των ιδιοκτητών των μεγάλων ΠΑΕ: «Στις 4 Σεπτεμβρίου ο Μάκης Γκαγκάτσης θα είναι σε θέση να μας ενημερώσει για το προπονητικό κέντρο και να μας πει λεπτομέρειες για το τι θα γίνει με τα έργα. Είναι σημαντικό που οι ιδιοκτήτες των μεγάλων ΠΑΕ συμφώνησαν να βοηθήσουν. Πρέπει να βοηθούν όταν πρόκειται για το καλό του ποδοσφαίρου».

Για τη διαφήμιση που θα βάλει η ΕΠΟ στις φανέλες των διαιτητών: «Είναι κάτι που θα φέρει έσοδα. Γίνεται και αλλού. Υπάρχει ζήτηση και σωστά έγινε. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιοι το ερμηνεύουν διαφορετικά».

Για την ανακοίνωση της Ένωσης Διαιτητών / ΟΔΠΕ ότι θα στραφεί νομικά κατά της ΕΠΟ: «Δίνουμε δικαίωμα σ' έναν νέο ποδοσφαιριστή να δοκιμάσει και στη διαιτησία σε άλλη κατηγορία, μήπως του αρέσει περισσότερο η διαιτησία και μετά να επιλέξει. Βοηθάμε έτσι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Στα δημοσιεύματα κάποιοι το μεταφράζουν διαφορετικά».